Плотников объяснил, почему у него не получилось заиграть в НХЛ
Нападающий СКА Сергей Плотников объяснил, почему ему не удалось заиграть в НХЛ.
В сезоне-2015/16 форвард выступал за «Питтсбург» и «Аризону».
«Как говорится, не у всех получается там, не у всех получается здесь. Разные лиги. Много факторов сошлось, тренер, команда, партнеры, вовремя забить и так далее. Мы сейчас не говорим об оправданиях, речь о том, что не все случилось так, как я хотел. К себе тоже есть много вопросов, что я сделал не так. Где-то дал себе ответ, где-то нет. Я просто привык говорить правду, и больше нужно спрашивать с себя. От тебя зависит многое, не все, но многое. Знаете, ты отдаешь всего себя, а там уже как получится. Я считаю, что не сделал того, что мог, поэтому получилось так, как есть.
Совместная игра с Малкиным? Если вдаваться в примеры, чем-то он похож на Евгения Кузнецова. Тоже шутит часто. На игре он более серьезный, хочет играть, побеждать, ловить шайбы, если это требуется для победы, проводить много времени на площадке. Как складывалось общение с ним? Русские всегда друг друга поддерживают, все друг другу помогают. У меня были и другие люди, знакомые, друзья, которые помогали тогда и помогают до сих пор», — приводит Sport24 слова Плотникова.
Плотников провел 45 матчей в НХЛ и сделал три результативные передачи.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|3
|Каролина
|7
|5
|2
|10
|4
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|5
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|6
|Коламбус
|7
|3
|4
|7
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Филадельфия
|9
|2
|7
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
|4
|13
|2
|Тампа-Бэй
|8
|5
|3
|10
|3
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|4
|Монреаль
|9
|4
|5
|9
|5
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|6
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|7
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Колорадо
|9
|5
|4
|10
|5
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|6
|Юта
|9
|4
|5
|9
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|6
|3
|13
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|4
|Ванкувер
|7
|4
|3
|10
|5
|Эдмонтон
|9
|4
|5
|9
|6
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|7
|Анахайм
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|2
|29.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|29.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|29.10
|02:30
|
Виннипег – Торонто
|- : -
|29.10
|04:00
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|29.10
|04:00
|
Юта – Сан-Хосе
|- : -
|29.10
|05:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Каролина
|- : -