Плотников объяснил, почему у него не получилось заиграть в НХЛ

Нападающий СКА Сергей Плотников объяснил, почему ему не удалось заиграть в НХЛ.

В сезоне-2015/16 форвард выступал за «Питтсбург» и «Аризону».

«Как говорится, не у всех получается там, не у всех получается здесь. Разные лиги. Много факторов сошлось, тренер, команда, партнеры, вовремя забить и так далее. Мы сейчас не говорим об оправданиях, речь о том, что не все случилось так, как я хотел. К себе тоже есть много вопросов, что я сделал не так. Где-то дал себе ответ, где-то нет. Я просто привык говорить правду, и больше нужно спрашивать с себя. От тебя зависит многое, не все, но многое. Знаете, ты отдаешь всего себя, а там уже как получится. Я считаю, что не сделал того, что мог, поэтому получилось так, как есть.

Совместная игра с Малкиным? Если вдаваться в примеры, чем-то он похож на Евгения Кузнецова. Тоже шутит часто. На игре он более серьезный, хочет играть, побеждать, ловить шайбы, если это требуется для победы, проводить много времени на площадке. Как складывалось общение с ним? Русские всегда друг друга поддерживают, все друг другу помогают. У меня были и другие люди, знакомые, друзья, которые помогали тогда и помогают до сих пор», — приводит Sport24 слова Плотникова.

Плотников провел 45 матчей в НХЛ и сделал три результативные передачи.