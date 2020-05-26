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Плей-офф НХЛ пройдет в двух городах. Места проведения еще не выбраны

26 мая 2020, 23:59
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Коммисар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что плей-офф турнира пройдет в двух городах.

Ранее стало известно, что регулярный чемпионат не будет доигран, а в плей-офф сыграют 24 команды.

Решение о том, какие два города будут выбраны в качестве центров для завершения сезона, еще не принято. Будет выбран один город на Востоке и один на Западе. Рассматриваются варианты: Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, а также Сент Пол, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

— В настоящее время мы не устанавливаем даты, потому что график нашего возвращения в игру будет определяться как развивающимися обстоятельствами, так и потребностями наших игроков, — цитирует Беттмэна Sportsnet.

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