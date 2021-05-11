Плей-офф НХЛ может начаться 15 мая

Плей-офф НХЛ-2021 может начаться 15 мая, сообщается на официальном сайте лиги.

Как заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли, три базирующихся в США дивизиона могут начать плей-офф до того, как Северный дивизион завершит регулярный чемпионат 19 мая.

«Мы хотели завершить регулярный чемпионат и получить как можно больше информации, но мы стремимся к тому, чтобы начать плей-офф в предстоящие выходные», — сказал Дейли.