Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 16 мая
13:00
Сегодня вечером, 16 мая, в рамках первого раунда Кубка Стэнли состоятся два матча.
Восточный дивизион
«Питтсбург» — «Айлендерс» (19.00)
Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.
Западный дивизион
«Вегас» — «Миннесота» (22.00)
Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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