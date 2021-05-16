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Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 16 мая

13:00
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Сегодня вечером, 16 мая, в рамках первого раунда Кубка Стэнли состоятся два матча.

Восточный дивизион

«Питтсбург» — «Айлендерс» (19.00)
Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.

Западный дивизион

«Вегас» — «Миннесота» (22.00)
Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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