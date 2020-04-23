Pittsburgh Hockey News составил топ-5 сезонов для игроков в истории команды. Малкин выше Кросби

Портал Pittsburgh Hockey News составил рейтинг пяти лучших сезонов для хоккеистов «Питтсбурга» за все время существования клуба. На четвертой позиции оказался россиянин Евгений Малкин, набравший в сезоне-2011/12 109 (50+59) очков. Тогда он стал обладателем «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».

На пятом месте Сидни Кросби, на втором — Яромир Ягр. Первая и третья строчки достались Марио Лемье. В свой самый успешный сезон он набрал 160 очков (69+91) и стал обладателем «Арт Росси Трофи», «Тед Линдсей Эворд», «Билл Мастертон Трофи» и «Харт Трофи».