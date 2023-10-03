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Сегодня, 00:59

«Питтсбург» забрал форварда «Виннипега» Харкинса с драфта отказов

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Виннипега» Янсен Харкинс подписал контракт с «Питтсбургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2023/24, игрок получит 850 тысяч долларов. «Питтсбург» забрал Харкинса с драфта отказов.

В минувшем сезоне Харкинс провел 22 матча в НХЛ, в которых набрал 5 (3+2) очков.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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