«Питтсбург» забрал форварда «Виннипега» Харкинса с драфта отказов

Форвард «Виннипега» Янсен Харкинс подписал контракт с «Питтсбургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2023/24, игрок получит 850 тысяч долларов. «Питтсбург» забрал Харкинса с драфта отказов.

В минувшем сезоне Харкинс провел 22 матча в НХЛ, в которых набрал 5 (3+2) очков.