«Питтсбург» за 40 секунд до финальной сирены сравнял счет в матче с «Флоридой», Малкин сделал голевую передачу

«Питтсбург» ушел от поражения в основное время в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

За 40 секунд до финальной сирены гол забил Рикард Ракелль, когда «Пингвинз» играли в большинстве. Ассистировали ему Майкл Бантинг и Евгений Малкин.