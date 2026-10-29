«Питтсбург» — «Юта»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

«Питтсбург» и «Юта» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/27 в пятницу, 30 октября. Встреча пройдет на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс» в Питтсбурге (США) и начнется в 02.00 мск. По местному времени матч состоится в четверг, 29 октября, в 19.00.

НХЛ. Регулярный чемпионат

30 октября, 02:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Юта

Следить за счетом, статистикой и ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Юта» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

В России официальных телевизионных и стриминговых трансляций регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27 нет. Неофициальные трансляции отдельных матчей могут появляться в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

В прошлом сезоне команды дважды встречались в регулярном чемпионате. В декабре 2025 года «Юта» победила «Питтсбург» в овертайме (5:4), а в марте 2026-го «Пингвинз» выиграли на выезде (4:3).