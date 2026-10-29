«Питтсбург» — «Юта»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию
«Питтсбург» и «Юта» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/27 в пятницу, 30 октября. Встреча пройдет на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс» в Питтсбурге (США) и начнется в 02.00 мск. По местному времени матч состоится в четверг, 29 октября, в 19.00.
Следить за счетом, статистикой и ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Юта» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
В России официальных телевизионных и стриминговых трансляций регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27 нет. Неофициальные трансляции отдельных матчей могут появляться в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».
В прошлом сезоне команды дважды встречались в регулярном чемпионате. В декабре 2025 года «Юта» победила «Питтсбург» в овертайме (5:4), а в марте 2026-го «Пингвинз» выиграли на выезде (4:3).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|15
|11
|4
|24
|2
|Нью-Джерси
|14
|9
|5
|18
|3
|Вашингтон
|12
|8
|4
|16
|4
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|12
|7
|Коламбус
|11
|5
|6
|10
|8
|Филадельфия
|15
|3
|12
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|10
|5
|21
|2
|Монреаль
|13
|8
|5
|18
|3
|Флорида
|14
|8
|6
|18
|4
|Тампа-Бэй
|12
|8
|4
|17
|5
|Оттава
|14
|8
|6
|17
|6
|Торонто
|15
|7
|8
|16
|7
|Баффало
|13
|6
|7
|15
|8
|Детройт
|14
|6
|8
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|15
|9
|6
|21
|2
|Юта
|14
|9
|5
|18
|3
|Колорадо
|13
|7
|6
|15
|4
|Даллас
|13
|7
|6
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|13
|4
|9
|13
|7
|Виннипег
|14
|4
|10
|11
|8
|Чикаго
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|14
|10
|4
|22
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|19
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|14
|7
|7
|15
|5
|Калгари
|13
|6
|7
|12
|6
|Анахайм
|13
|5
|8
|11
|7
|Лос-Анджелес
|12
|4
|8
|10
|8
|Ванкувер
|15
|3
|12
|7
|31.10
|01:00
|Вегас – Нью-Джерси
|2 : 5
|31.10
|02:00
|Флорида – Виннипег
|5 : 2
|31.10
|03:00
|Калгари – Сиэтл
|6 : 2
|31.10
|20:00
|Бостон – Чикаго
|5 : 4 ОТ
|31.10
|20:00
|Детройт – Сент-Луис
|4 : 5
|31.10
|21:00
|Айлендерс – Эдмонтон
|0 : 4
|31.10
|21:00
|Нэшвилл – Тампа-Бэй
|5 : 4 Б
|31.10
|23:00
|Сан-Хосе – Оттава
|- : -
|31.10
|23:00
|Лос-Анджелес – Баффало
|- : -