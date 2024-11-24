«Питтсбург» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Питтсбург» со счетом 6:1.

«Юта» с 19 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Питтсбург» с 18 очками — на 14-й строчке «Востока».