«Юта» на выезде разгромила «Питтсбург», у Сергачева заброшенная шайба

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Питтсбург» со счетом 6:1.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Михаил Сергачев. У «Пингвинз» единственную шайбу забросил Сидни Кросби, для которого это 600-й гол в НХЛ.