«Питтсбург» вызвал российского нападающего Пономарева из АХЛ

Российский нападающий Василий Пономарев вызван из АХЛ в «Питтсбург».

Вместе с 22-летним форвардом в «Пингвинз» перевели нападающего Мэттью Ньето.

В текущем сезоне Пономарев отличился одной результативной передачей в пяти матчах за «Уилкс-Берри» в АХЛ. В марте «Питтсбург» выменял россиянина из «Каролины». В 2020 году «Харрикейнз» выбрали Пономарева под 53-м номером драфта НХЛ.