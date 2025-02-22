«Питтсбург» вывел Малкина из списка травмированных накануне матча с «Вашингтоном»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний россиянин получил травму верхней части тела 25 января в матче против «Сиэтла» (1:4). Форвард пропустил шесть игр.

Ближайший матч «Питтсбург» проведет дома 22 февраля против «Вашингтона». Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Малкин сыграл 47 матчей в НХЛ, отметившись 9 голами и 25 результативными передачами.