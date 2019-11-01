«Питтсбург» вывел Малкина из списка травмированных игроков

Официальный Twitter «Питтсбурга» информирует, что российский нападающий Евгений Малкин выведен из списка травмированных игроков.

Ранее сообщалось, что 33-летний Малкин тренировался во втором звене вместе с Алексом Гальченюком и Патриком Хернквистом. Россиянин должен принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Встреча пройдет 2 ноября в 20.00 (мск).

Hey! Good news! Evgeni Malkin has been activated from injured reserve. pic.twitter.com/29K7B8qfXh — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 1, 2019

Малкин получил повреждение в начале октября в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым.

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