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5 января, 22:07

«Питтсбург» выставил Замулу на драфт отказов для расторжения контракта

Анастасия Пилипенко

«Питтсбург» выставил российского защитника Егора Замулу на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает PuckPedia в социальной сети.

Ранее «Питтсбург» отстранил недавно выменянного у «Филадельфии» 25-летнего игрока за неявку в расположение фарм-клуба выступающего в АХЛ. Отмечается, что интерес к хоккеисту проявляют несколько клубов НХЛ и он, вероятнее всего, подпишет новый контракт.

В этом сезоне Замула провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Филадельфию», в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету три игры за «Лихай Вэлли» в АХЛ и 2 (0+2) очка.

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3 Каролина 0 0 0 0
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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
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30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
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30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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