«Питтсбург» выставил Замулу на драфт отказов для расторжения контракта

«Питтсбург» выставил российского защитника Егора Замулу на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает PuckPedia в социальной сети.

Ранее «Питтсбург» отстранил недавно выменянного у «Филадельфии» 25-летнего игрока за неявку в расположение фарм-клуба выступающего в АХЛ. Отмечается, что интерес к хоккеисту проявляют несколько клубов НХЛ и он, вероятнее всего, подпишет новый контракт.

В этом сезоне Замула провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Филадельфию», в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету три игры за «Лихай Вэлли» в АХЛ и 2 (0+2) очка.