«Питтсбург» выставит на драфт отказов нападающего Каспери Капанена
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что клуб выставит на драфт отказов нападающего Каспери Капанена, информирует журналист Дэнни Шири.
В нынешнем сезоне финский форвард провел 43 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «минус» 8.
Его контракт с зарплатой в 3,2 миллиона долларов действует еще один сезон.
Напомним, что Капанен был выбран «Пингвинами» на драфте 2014 года под общим 22-м номером. В результат обмена он уходил в «Торонто», но потом снова вернулся в «Питтсбург».
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|24.02
|03:00
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Вашингтон – Анахайм
|2 : 4
|24.02
|03:00
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Коламбус – Миннесота
|0 : 2
|24.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ
|24.02
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|2 : 7
|24.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 6 ОТ
|24.02
|03:00
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Детройт – Рейнджерс
|4 : 1
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|04:00
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Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
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|05:00
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Вегас – Калгари
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Сиэтл – Бостон
|5 : 6
|24.02
|06:30
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