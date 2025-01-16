«Питтсбург» выставил Тристана Джарри на драфт отказов

В среду, 15 января, «Питтсбург» выставил голкипера команды Тристана Джарри на драфт отказов, сообщает официальный сайт НХЛ.

Клубы, интересующиеся вратарем, смогут делать предложения в течение суток.

29-летний канадец выступает за «Пингвинз» с 2017 года. В нынешнем сезоне НХЛ Джарри провел 22 матча за команду из Питтсбурга, пропустил 69 голов и отразил 88,5% бросков при коэффициенте надежности 3,31.