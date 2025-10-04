«Питтсбург» выставил Алексеева на драфт отказов, а Мурашова отправил в АХЛ

Российский защитник «Питтсбурга» Александр Алексеев выставлен на драфт отказов НХЛ.

«Пингвинз» заключили однолетний контракт с 25-летним игроком этим летом после того, как «Вашингтон» не стал подписывать с защитником новое соглашение.

В сезоне-2024/25 Алексеев провел 8 матчей за «Кэпиталз» в НХЛ и сыграл 3 матча за «Херши» в АХЛ, в которых отдал 2 результативные передачи.

Также «Питтсбург» отправил 21-летнего вратаря Сергея Мурашова в АХЛ. Россиянин в июле 2024-го подписал трехлетний контракт новичка с «Пингвинз».