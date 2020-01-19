«Питтсбург» вырвал победу у «Бостона», уступая 0:3, Малкин отдал победный голевой пас

«Питтсбург» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. После стартовых 15 минут «Пингвинз» уступали 0:3, но смогли забросить четыре шайбы подряд.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевой пас на Брайана Раста в эпизоде с победной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Бостон» — 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)

Голы: Бержерон — 21 (Маршан, Пастрняк), 0:11 — 0:1. Бьорк — 8 (Койл, Дебраск), 2:02 — 0:2. Пастрняк — 37, 15:07 — 0:3. Симон — 6 (Кросби, Хернквист), 16:34 — 1:3. Блюгерс — 7 (Кросби, Летанг), 20:33 — 2:3. Дж. Джонсон — 3 (мен., Танев), 41:41 — 3:3. Раст — 21 (Малкин), 52:35 — 4:3.

Вратари: Мюррей — Галак (57:41 — 59:04, 59:53).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (6+12+4) — 37 (13+10+14).

Наши: Малкин (21.35/1/0) — -.

19 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.