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«Питтсбург» выиграл у «Детройта», Малкин набрал 2 очка

06:01
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«Питтсбург» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Победную шайбу в овертайме забросил Сидни Кросби.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Питтсбург» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Задина — 6 (бол., Нильсен, Дэйли), 23:29 — 1:0. Раст — 20 (бол., Малкин, Летанг), 43:36 — 1:1. Кросби — 8 (бол., Малкин, Раст), 61:33 — 1:2.

Вратари: Ховард — Мюррей.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (9+10+10+0) — 37 (11+7+15+4).

Наши: — - Малкин (19.58/6/0).

18 января. Детройт. Little Caesars Arena.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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