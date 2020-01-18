«Питтсбург» выиграл у «Детройта», Малкин набрал 2 очка
06:01
«Питтсбург» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Победную шайбу в овертайме забросил Сидни Кросби.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Питтсбург» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Задина — 6 (бол., Нильсен, Дэйли), 23:29 — 1:0. Раст — 20 (бол., Малкин, Летанг), 43:36 — 1:1. Кросби — 8 (бол., Малкин, Раст), 61:33 — 1:2.
Вратари: Ховард — Мюррей.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (9+10+10+0) — 37 (11+7+15+4).
Наши: — - Малкин (19.58/6/0).
18 января. Детройт. Little Caesars Arena.
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