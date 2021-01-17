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«Питтсбург» вошел в семерку «любимых» команд Овечкина

21:51
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:3, третий период).

Россиянин в 36-й раз в карьере поразил ворота «Пингвинов» (он провел против команды 60 матчей). Для Овечкина «Питтсбург» занимает седьмое место по количеству забитых голов в ворота одной команды в матчах регулярного чемпионата.

Чаще всего от него страдали «Тампа» и «Атланта» / «Виннипег», ворота которых он поражал по 48 раз. Но против «Лайтнинг» вингер провел 72 матча, а против «Трэшерс» / «Джетс» — 67.

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