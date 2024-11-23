«Питтсбург» — «Виннипег»: видеообзор НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграл «Виннипегу» — 1:4. «Джетс» одержали вторую победу подряд.

Победную шайбу в этой игре забросил российский нападающий Владислав Наместников. Всего у 32-летнего россиянина 13 (6+7) очков в этом сезоне. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал одну голевую передачу. У него теперь 20 (5+15) очков.