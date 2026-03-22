«Питтсбург» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» проиграл «Питтсбургу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б.

У гостей в основное время забитыми голами отметились Морган Бэррон, Коул Кепке, Нил Пионк и Брэд Ламберт, у хохяев — Эрик Карлссон (дубль), Егор Чинахов и Рикард Ракелль.

У «Виннипега» серия из трех поражений подряд. Команда занимает 12-е место в таблице Западной конференции с 68 очками после 69 игр. «Питтсбург» (86 очков после 69 встреч) располагается на четвертом месте в Восточной конференции.

В следующем матче 22 марта «Питтсбург» примет «Каролину». «Виннипег» в тот же день сыграет в гостях с «Рейнджерс».

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