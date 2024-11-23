Гол Наместникова принес «Виннипегу» победу над «Питтсбургом», Малкин набрал одно очко
«Питтсбург» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Джетс» одержали вторую победу подряд.
Победную шайбу в этой игре забросил российский нападающий Владислав Наместников. Всего у 32-летнего россиянина 13 (6+7) очков в этом сезоне.
Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал одну голевую передачу. У него теперь 20 (5+15) очков.
«Виннипег» с 34 очками лидирует в Западной конференции. «Питтсбург» занимает 14-е место в Восточной конференции — 18 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Виннипег» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Нидеррайтер — 8, 1:22 — 0:1. Наместников — 6 (Элерс), 24:53 — 0:2. Виларди — 8 (бол., Коннор, Моррисси), 39:01 — 0:3. Бантинг — 4 (бол., Раст, Малкин), 45:49 — 1:3. Коннор — 13 (п.в., Перфетти, Шайфли), 58:49 — 1:4.
Вратари: Джерри (57:52 — 58:49) — Хеллибак.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 18 (8+5+5) — 30 (12+13+5).
Наши: Малкин (17.50/1/-2), Пономарев (10.20/1/0) — Наместников (16.12/3/+1).
23 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15232 зрителя.
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