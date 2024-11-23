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Сегодня, 05:37

Гол Наместникова принес «Виннипегу» победу над «Питтсбургом», Малкин набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Джетс» одержали вторую победу подряд.

Победную шайбу в этой игре забросил российский нападающий Владислав Наместников. Всего у 32-летнего россиянина 13 (6+7) очков в этом сезоне.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал одну голевую передачу. У него теперь 20 (5+15) очков.

«Виннипег» с 34 очками лидирует в Западной конференции. «Питтсбург» занимает 14-е место в Восточной конференции — 18 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Виннипег» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Нидеррайтер — 8, 1:22 — 0:1. Наместников — 6 (Элерс), 24:53 — 0:2. Виларди — 8 (бол., Коннор, Моррисси), 39:01 — 0:3. Бантинг — 4 (бол., Раст, Малкин), 45:49 — 1:3. Коннор — 13 (п.в., Перфетти, Шайфли), 58:49 — 1:4.

Вратари: Джерри (57:52 — 58:49) — Хеллибак.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 18 (8+5+5) — 30 (12+13+5).

Наши: Малкин (17.50/1/-2), Пономарев (10.20/1/0) — Наместников (16.12/3/+1).

23 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15232 зрителя.

Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Наместников в матче с «Питтсбургом» забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ
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Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 28
2 Нью-Джерси 22 13 9 28
3 Вашингтон 19 13 6 27
4 Рейнджерс 18 12 6 25
5 Айлендерс 20 7 13 19
6 Коламбус 19 8 11 18
7 Филадельфия 20 8 12 18
8 Питтсбург 22 7 15 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 20 12 8 25
3 Тампа-Бэй 18 10 8 22
4 Бостон 21 9 12 21
5 Баффало 19 9 10 19
6 Детройт 19 8 11 18
7 Оттава 19 8 11 17
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 20 17 3 34
2 Миннесота 19 13 6 29
3 Даллас 18 12 6 24
4 Колорадо 20 11 9 22
5 Сент-Луис 21 9 12 19
6 Юта 19 7 12 17
7 Чикаго 20 7 13 15
8 Нэшвилл 20 6 14 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 12 8 26
2 Калгари 20 11 9 25
3 Лос-Анджелес 20 10 10 23
4 Эдмонтон 21 10 11 22
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