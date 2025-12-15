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«Питтсбург» вернул голкипера Мурашова в АХЛ

Алина Савинова

«Питтсбург» отправил обратно в фарм-клуб российского вратаря Сергея Мурашова, сообщает CBS.

21-летний голкипер был экстренно вызван из АХЛ в прошедшие выходные. 14 декабря Мурашов сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 ОТ). Он отразил 32 броска в створ из 37 в этой встрече.

Ранее «Пингвинз» включили в ростер новичка Стюарта Скиннера в результате обмена с «Эдмонтоном».

На драфте НХЛ 2022 года Мурашов был выбран «Питтсбургом» в 4-м раунде под общим 118-м номером. В этом сезоне он провел в лиге 5 матчей, у него 89,7 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,56.

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Сергей Мурашов
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ХК Питтсбург Пингвинз
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1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
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5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 2 2 0 4
2 Тампа-Бэй 3 2 1 4
3 Флорида 3 1 2 4
4 Бостон 4 2 2 4
5 Монреаль 2 1 1 3
6 Баффало 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 3 2 1 5
2 Колорадо 2 2 0 4
3 Миннесота 2 2 0 4
4 Юта 3 2 1 4
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
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6.10 02:00 Тампа-Бэй – Филадельфия 4 : 1
6.10 02:30 Питтсбург – Виннипег 2 : 3
6.10 02:30 Бостон – Оттава 1 : 4
6.10 03:00 Даллас – Сан-Хосе 5 : 0
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