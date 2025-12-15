«Питтсбург» вернул голкипера Мурашова в АХЛ

«Питтсбург» отправил обратно в фарм-клуб российского вратаря Сергея Мурашова, сообщает CBS.

21-летний голкипер был экстренно вызван из АХЛ в прошедшие выходные. 14 декабря Мурашов сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 ОТ). Он отразил 32 броска в створ из 37 в этой встрече.

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На драфте НХЛ 2022 года Мурашов был выбран «Питтсбургом» в 4-м раунде под общим 118-м номером. В этом сезоне он провел в лиге 5 матчей, у него 89,7 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,56.