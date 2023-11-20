«Питтсбург» — «Вегас»: видеообзор матча

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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Отличились Райан Грейвс, Ноэль Аккиари и Евгений Малкин, который забил в пустые ворота.

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