«Питтсбург» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» проиграл «Питтсбургу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:5.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Бенжамин Киндел, Брайан Раст, Рикард Ракелль, Джастин Бразо и Егор Чинахов.

«Вегас» в 60 матчах набрал 70 очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» (75 очков после 59 матчей) располагается на пятом месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Вегас» 4 марта сыграет на выезде с «Баффало». «Питтсбург» в тот же день встретится в гостях с «Бостоном».

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