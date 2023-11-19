«Питтсбург» сыграет с «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ 20 ноября. Игра пройдет на «PPG Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Вегас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 16 очков и занимают 13-е место в Восточной конференции и 7-ю строчку в Столичном дивизионе. «Голден Найтс» с 28 баллами возглавляют Восточную конференцию и Тихоокеанский дивизион.

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