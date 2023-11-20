«Питтсбург» обыграл «Вегас», Малкин забил в пустые ворота

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:0.

Отличились Райан Грейвс, Ноэль Аккиари и Евгений Малкин, который забил в пустые ворота.

После этого матча «Питтсбург» с 18 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 28 очками — на первой строчке Запада.