«Питтсбург» на своем льду разгромил «Вегас», у Чинахова гол

«Питтсбург» на своем льду обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

У хозяев по шайбе забросили Бенжамин Киндел, Брайан Раст, Рикард Ракелль, Джастин Бразо и российский нападающий Егор Чинахов. Также результативной передачей отметился Евгений Малкин.

«Пингвинз» набрали 75 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Голден Найтс» с 70 очками — на четвертой строчке «Запада».