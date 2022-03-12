«Питтсбург» обыграл «Вегас», у Малкина «+1»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 5:2.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Питтсбург» с 79 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 68 очками — на седьмой строчке Запада.