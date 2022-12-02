«Питтсбург» победил «Вегас», отыгравшись с 0:2. Малкин отдал результативную передачу
«Питтсбург» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
В составе «Пингвинз» забивали Брок Макгинн, Рикард Ракель, Джейк Гентцел и Каспери Капанен.
У «Голден Найтс» шайбы на счету Джека Айкела, Райлли Смита и Ши Теодора.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
«Пингвинз» с 28 очками занимают 7-е место Востока. «Питтсбург» прервал серию из двух поражений подряд.
«Вегас», несмотря на 3 поражения в последних 4 матчах, лидирует на Западе с 35 очками.
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«Питтсбург» — «Вегас» — 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Голы: Айкел — 12 (Стоун), 3:59 — 0:1. Смит — 11 (бол., Кессел), 17:59 — 0:2. Макгинн — 7 (Картер, Капанен), 22:23 — 1:2. Ракелль — 10 (Гюнцель, Кросби), 33:07 — 2:2. Теодор — 4 (бол., Стивенсон, Айкел), 41:26 — 2:3. Гюнцель — 12 (бол., Малкин, Питри), 47:33 — 3:3. Капанен — 2 (Макгинн, Дюмулин), 49:25 — 4:3.
Вратари: Джерри — Томпсон.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 47 (18+15+14) — 37 (14+7+16).
Наши: Малкин (19.44/5/0) — -.
2 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15895 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|19
|5
|39
|2
|Каролина
|24
|13
|11
|31
|3
|Айлендерс
|24
|15
|9
|30
|4
|Питтсбург
|24
|12
|12
|28
|5
|Рейнджерс
|24
|11
|13
|26
|6
|Вашингтон
|24
|10
|14
|23
|7
|Филадельфия
|24
|8
|16
|21
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|19
|3
|38
|2
|Торонто
|25
|15
|10
|35
|3
|Тампа-Бэй
|23
|14
|9
|29
|4
|Детройт
|22
|11
|11
|27
|5
|Флорида
|23
|10
|13
|24
|6
|Монреаль
|22
|11
|11
|23
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|8
|Оттава
|22
|8
|14
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|23
|13
|10
|30
|2
|Виннипег
|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|21
|13
|8
|27
|4
|Миннесота
|22
|11
|11
|24
|5
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|24
|6
|Сент-Луис
|23
|11
|12
|22
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|17
|8
|35
|2
|Сиэтл
|22
|14
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|25
|12
|13
|28
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|26
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|23
|6
|Ванкувер
|23
|9
|14
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
|23
|6
|17
|14
|2.12
|03:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 6
|2.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|3 : 4 ОТ
|2.12
|03:00
|
Питтсбург – Вегас
|4 : 3
|2.12
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|1 : 4
|2.12
|04:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 3
|2.12
|04:00
|
Сент-Луис – Каролина
|4 : 6
|2.12
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|2.12
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|- : -
|2.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|2.12
|06:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|- : -
|2.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|43
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|38
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|19
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|17
|2.18