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Сегодня, 06:18

«Питтсбург» победил «Вегас», отыгравшись с 0:2. Малкин отдал результативную передачу

«Питтсбург» дома победил «Вегас»
Руслан Минаев
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«Питтсбург» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Пингвинз» забивали Брок Макгинн, Рикард Ракель, Джейк Гентцел и Каспери Капанен.

У «Голден Найтс» шайбы на счету Джека Айкела, Райлли Смита и Ши Теодора.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

«Пингвинз» с 28 очками занимают 7-е место Востока. «Питтсбург» прервал серию из двух поражений подряд.

«Вегас», несмотря на 3 поражения в последних 4 матчах, лидирует на Западе с 35 очками.

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«Питтсбург» — «Вегас» — 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Голы: Айкел — 12 (Стоун), 3:59 — 0:1. Смит — 11 (бол., Кессел), 17:59 — 0:2. Макгинн — 7 (Картер, Капанен), 22:23 — 1:2. Ракелль — 10 (Гюнцель, Кросби), 33:07 — 2:2. Теодор — 4 (бол., Стивенсон, Айкел), 41:26 — 2:3. Гюнцель — 12 (бол., Малкин, Питри), 47:33 — 3:3. Капанен — 2 (Макгинн, Дюмулин), 49:25 — 4:3.

Вратари: Джерри — Томпсон.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 47 (18+15+14) — 37 (14+7+16).

Наши: Малкин (19.44/5/0) — -.

2 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15895 зрителей.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Питтсбург Пингвинз
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4 Детройт 22 11 11 27
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7 Баффало 24 10 14 21
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2 Виннипег 21 14 7 29
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Нью-Джерси – Нэшвилл
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Питтсбург – Вегас
 4 : 3
2.12 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 1 : 4
2.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 3
2.12 04:00
Сент-Луис – Каролина
 4 : 6
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Даллас – Анахайм
 - : -
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Калгари – Монреаль
 - : -
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