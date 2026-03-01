«Питтсбург» и «Вегас» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 1 марта. Игра пройдет на «PPG Paints Арене» в Питтсбурге, стартовое вбрасывание состоится в 21.00 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Вегас»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

Следить за основными событиями и результатом игры «Питтсбург» — «Вегас» можно в матч-центре на нашем сайте.

НХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 21:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Вегас

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Питтсбург» набрал 73 очка в 58 играх регулярного чемпионата НХЛ, «Вегас» — 70 очков в 59 играх. В предыдущем матче «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» (2:3Б), а «Вегас» — «Вашингтону» (2:3).