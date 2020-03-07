В субботу, 7 марта, «Питтсбург» примет на своем льду «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.

«Пингвины» одерживают победы в двух последних встречах, в то время как у «Кэпиталз» — два поражения кряду. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является лидером сезона по количеству заброшенных шайб — 47 в 66 встречах.

Следить за матчем «Питтсбург» — «Вашингтон» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Видеотрансляция матча «Питтсбург» — «Вашингтон»