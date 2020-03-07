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«Питтсбург» — «Вашингтон»: видеотрансляция матча НХЛ

19:00
Александр Овечкин и Евгений Малкин. Фото AFP
Александр Овечкин и Евгений Малкин. Фото AFP
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В субботу, 7 марта, «Питтсбург» примет на своем льду «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.

«Пингвины» одерживают победы в двух последних встречах, в то время как у «Кэпиталз» — два поражения кряду. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является лидером сезона по количеству заброшенных шайб — 47 в 66 встречах.

Следить за матчем «Питтсбург» — «Вашингтон» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Видеотрансляция матча «Питтсбург» — «Вашингтон»

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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