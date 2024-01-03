«Питтсбург» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Вашингтон» на выезде переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вашингтон» набрал 42 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 40 очков.