«Питтсбург» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Вашингтон» на выезде разгромил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

После этого матча «Вашингтон» с 82 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 55 очками — на 15-й строчке.