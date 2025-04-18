«Питтсбург» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Голы «Пингвинз» забили Брайан Раст (дубль), Сидни Кросби, Дентон Хайнен и Филлип Томасино. У «Кэпиталз» шайбы забросили Коннор Макмайкл и Александр Овечкин.

«Питтсбург» с 80 очками в 82 матчах занял 13-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» занял 1-ю строчку «Востока» — 111 очков в 82 играх.