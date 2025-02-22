«Питтсбург» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 22 февраля. Матч на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге начнется в 23.00 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Питтсбург» — «Вашингтон» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Питтсбург» провел 55 матчей и набрал 57 очков, предыдущим соперником «Пингвинз» до паузы на Турнир четырех наций была «Филадельфия» (2:3). У «Вашингтона» — 55 игр и 80 очков, лидер Восточной конференции перед мини-перерывом в сезоне уступил «Юте» (4:5 Б).

В этом матче в очередной раз встретятся два звездных российских нападающих — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (39 игр, 43 очка, 26 голов и 17 передач в этом сезоне) и вице-капитан «Питтсбурга» Евгений Малкин (47 игр, 34 очка, 9 голов и 25 передач).