«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин забил один гол

«Питтсбург» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один из голов своей команде. Таким образом, 39-летний россиянин в сезоне-2024/25 набрал 73 (44+29) очка в 65 играх.

«Вашингтон» вышел в плей-офф с первого места в Восточной конференции, набрав 111 очков. «Питтсбург» завершил регулярку на 13-й строчке — 80 очков.

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