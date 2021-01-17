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«Питтсбург» — «Вашингтон»: «Пингвины» забили второй гол после ошибки Самсонова

21:25
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«Питтсбург» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:2, второй период). В начале второго периода отличился нападающий Колтон Сивиур.

Он забил гол после того, как голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов ошибся на выходе. Вратарь уехал за ворота и не успел вернуться, так что Сивиур бросал по пустым воротам. Шайба попала в камеру, которая находится в воротах и вылетела в площадку. Судьи долго смотрели повтор, прежде чем зафиксировать взятие ворот.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Питтсбург» — «Вашингтон».

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