Овечкин одним броском попал в обе штанги и остался без гола в матче «Вашингтона» с «Питтсбургом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин имел шанс отличиться в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Партнеры вывели Овечкина на бросок в большинстве с его любимой точки. Но шайба после броска россиянина угодила в две штанги и вылетела в площадку.

В первом периоде этой встречи Овечкин открыл счет своим голам в нынешнем сезоне. Шайба стала 707-й для Овечкина за карьеру в НХЛ. Он в одном шаге от седьмого в истории снайпера лиги, Майка Гартнера.