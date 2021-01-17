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Овечкин одним броском попал в обе штанги и остался без гола в матче «Вашингтона» с «Питтсбургом»

22:36
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон».
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон».
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин имел шанс отличиться в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Партнеры вывели Овечкина на бросок в большинстве с его любимой точки. Но шайба после броска россиянина угодила в две штанги и вылетела в площадку.

В первом периоде этой встречи Овечкин открыл счет своим голам в нынешнем сезоне. Шайба стала 707-й для Овечкина за карьеру в НХЛ. Он в одном шаге от седьмого в истории снайпера лиги, Майка Гартнера.

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