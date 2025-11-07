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«Питтсбург» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 7 ноября. Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (США), стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Вашингтон»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

С основными событиями и результатом игры «Питтсбург» — «Вашингтон» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции турнира, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 03:30. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Вашингтон

«Питтсбург» набрал 18 очков в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Вашингтон» — 15 очков в 13 матчах. В предыдущей игре сезона «пингвины» уступили «Торонто» (3:4), а «столичные» победили «Сент-Луис» (6:1). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел 900-й гол за карьеру в НХЛ.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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