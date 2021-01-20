«Питтсбург» в овертайме обыграл «Вашингтон», Малкин и Кузнецов отметились голами

«Питтсбург» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). «Кэпиталз» потерпели второе подряд поражение. «Пингвинз» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом, проведя на льду 17 минут 10 секунд и сделав 3 броска по воротам соперника.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 14 минут 31 секунду, сделал 6 бросков по воротам соперника и забросил одну шайбу. Александр Овечкин сыграл 18 минут 20 секунд, отметившись голевой передачей, двумя бросками и тремя силовыми приемами. На счету Дмитрия Орлова 1 бросок и 3 силовых за 20 с половиной минут на льду.

«Вашингтон» занимает 2-е место в Восточном дивизионе. «Питтсбург» идет на 5-й строчке.