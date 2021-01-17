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«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в серии буллитов, Овечкин и Кузнецов набрали по два очка

22:55
17 января. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 4:3. Фото ХК «Вашингтон».
17 января. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 4:3. Фото ХК «Вашингтон».
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«Питтсбург» сыграл с «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное и дополнительное время игры закончилось со счетом 3:3. В серии буллитов точнее были игроки «Пингвинов».

В составе «Столичных» гол и результативную передачу на свой счет записал капитан Александр Овечкин. Два ассиста сделал центрфорвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

Ворота «Вашингтона» защищал голкипер Илья Самсонов. Он отразил 24 броска из 27.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

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«Питтсбург» — «Вашингтон» — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Родригес — 1 (Дюмулин, Гюнтцель), 0:19 — 1:0. Дауд — 1, 12:04 — 1:1. Овечкин — 1 (Кузнецов, Уилсон), 14:24 — 1:2. Сивиур — 1 (Блюгерс), 22:10 — 2:2. Бэкстрем — 2 (бол., Кузнецов, Овечкин), 30:09 — 2:3. Петтерссон — 1 (Зукер, Раст), 32:57 — 3:3.

Победный буллит: Гюнтцель.

Вратари: Десмит — Самсонов.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (8+11+6+2) — 23 (12+3+7+1).

Наши: Малкин (21.58/2/0) — Кузнецов (16.08/2/0), Овечкин (23.54/6/0), Орлов (20.51/1/-1).

17 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2020-2021/

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