Голы Овечкина, Орлова и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»
«Вашингтон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение подряд.
Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по одной шайбе. Также голом отметился защитник Дмитрий Орлов. Голкипер Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился россиянин Евгений Малкин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)
Голы: Раст — 24 (Гюнтцель, Малкин), 0:45 — 1:0. Юханссон — 7, 1:01 — 1:1. Орлов — 11 (Ларссон, Дауд), 7:24 — 1:2. Картер — 17 (Родригес), 18:34 — 2:2. Бойл — 10 (Летанг, Блюгерс), 19:34 — 3:2. Овечкин — 44 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 24:49 — 3:3. Уилсон — 22, 51:35 — 3:4. Кузнецов — 23 (мен., п.в.), 58:19 — 3:5. Фехервари — 7 (п.в., Уилсон, Карлсон), 59:33 — 3:6.
Вратари: Джерри (58:06 — 58:19, 58:32 — 59:33) — Самсонов.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 32 (14+11+7) — 45 (10+16+19).
Наши: Малкин (19.14/2/-3) — Кузнецов (16.01/6/+2), Овечкин (14.43/2/0), Орлов (19.47/4/+2).
9 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
|Столичный дивизион
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|46
|26
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|46
|25
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|45
|26
|95
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|43
|28
|94
|5
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|28
|43
|65
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|26
|47
|63
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|26
|44
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|8
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|20
|51
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Колорадо
|71
|51
|20
|108
|2
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|3
|Сент-Луис
|71
|41
|30
|92
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Даллас
|71
|40
|31
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
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|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|71
|43
|28
|95
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|71
|23
|48
|52
|10.04
|01:00
|
Нэшвилл – Флорида
|- : -
|10.04
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|10.04
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|- : -
|10.04
|02:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|10.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|10.04
|02:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|10.04
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|- : -
|10.04
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|10.04
|05:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|10.04
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|10.04
|20:30
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|10.04
|23:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|- : -
|10.04
|23:59
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|10.04
|23:59
|
Тампа-Бэй – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|71
|103
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|72
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|47
|2.1
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16