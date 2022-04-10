Голы Овечкина, Орлова и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

«Вашингтон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по одной шайбе. Также голом отметился защитник Дмитрий Орлов. Голкипер Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился россиянин Евгений Малкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)

Голы: Раст — 24 (Гюнтцель, Малкин), 0:45 — 1:0. Юханссон — 7, 1:01 — 1:1. Орлов — 11 (Ларссон, Дауд), 7:24 — 1:2. Картер — 17 (Родригес), 18:34 — 2:2. Бойл — 10 (Летанг, Блюгерс), 19:34 — 3:2. Овечкин — 44 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 24:49 — 3:3. Уилсон — 22, 51:35 — 3:4. Кузнецов — 23 (мен., п.в.), 58:19 — 3:5. Фехервари — 7 (п.в., Уилсон, Карлсон), 59:33 — 3:6.

Вратари: Джерри (58:06 — 58:19, 58:32 — 59:33) — Самсонов.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 32 (14+11+7) — 45 (10+16+19).

Наши: Малкин (19.14/2/-3) — Кузнецов (16.01/6/+2), Овечкин (14.43/2/0), Орлов (19.47/4/+2).

9 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.