Гол Орлова в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов забросил две шайбы, одна из которых стала победной. Голкипер Илья Самсонов по ходу первого периода заменил Ванечека. Он сыграл 57 минут 34 секунды и отразил 43 из 45 бросков.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгенй Малкин отметился одной заброшенной шайбой.