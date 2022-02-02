Гол Орлова в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение кряду.
Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов забросил две шайбы, одна из которых стала победной. Голкипер Илья Самсонов по ходу первого периода заменил Ванечека. Он сыграл 57 минут 34 секунды и отразил 43 из 45 бросков.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгенй Малкин отметился одной заброшенной шайбой.
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|23
|19
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|Виннипег
|42
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|24
|43
|7
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
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|2
|Анахайм
|48
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|46
|23
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|40
|21
|19
|48
|5
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|46
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|48
|6
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|
Бостон – Сиэтл
|3 : 2
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|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 7
|2.02
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|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|2.02
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|
Рейнджерс – Флорида
|5 : 2
|2.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|2.02
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Филадельфия – Виннипег
|3 : 1
|2.02
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Айлендерс – Оттава
|4 : 1
|2.02
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Нэшвилл – Ванкувер
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Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
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Игорь Шестеркин
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