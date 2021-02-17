«Вашингтон» прервал неудачную серию, переиграв «Питтсбург»

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Кэпиталз» прервали четырехматчевую серию поражений.

«Вашингтон» идет на 4-м месте в Восточном дивизионе, а «Питтсбург» — на 5-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Шири — 3 (Паник, Дженсен), 24:52 — 0:1. Врана — 5 (Оши, Бэкстрем), 31:31 — 0:2. Эллер — 2 (Паник, Хара), 41:09 — 0:3. Эстон-Риз — 3 (Блюгерс, Марино), 55:05 — 1:3.

Вратари: Джерри (57:52) — Ванечек.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (13+5+9) — 42 (15+18+9).

Наши: Малкин (18.29/6/-2) — Кузнецов (18.45/4/0), Овечкин (22.08/4/0), Орлов (14.10/1/+2).

17 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.