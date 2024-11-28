«Питтсбург» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» дома одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.

За «Пингвинз» дубль оформил Брайан Раст, еще по шайбе забросили Блейк Лизотт, Рикард Ракелль и Кевин Хейз.

В составе «Кэнакс» отличились Аату Рятю, Пиус Зутер, Куинн Хьюз и Элиас Петтерссон.

«Питтсбург» с 20 очками расположился на 14-м месте в Восточной конференции. «Ванкувер» с 25 очками идет 6-м на «Западе».