«Питтсбург» победил «Ванкувер», Малкин набрал одно очко

«Питтсбург» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной голевой передачей. 38-летний россиянин набрал 21 (5+16) очко в 24 играх этого сезона.

«Питтсбург» набрал 20 очков в 24 матчах и идет на 14-й строчке в Восточной конференции. «Ванкувер» с 25 очками в 21 игре занимает 6-ю строчку в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Ванкувер» — 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)

Голы: Лизотт — 3 (Ши, О`Коннор), 3:59 — 1:0. Рятю — 2 (Сассон), 8:52 — 1:1. Ракелль — 8 (Раст, Петтерссон), 12:53 — 2:1. Хэйс — 4 (бол., Малкин, Карлссон), 15:14 — 3:1. Раст — 6 (Кросби, Карлссон), 17:41 — 4:1. Раст — 7 (Кросби, Карлссон), 23:40 — 5:1. Сутер — 7 (Хьюз, Гронек), 33:40 — 5:2. Хьюз — 5 (Петтерссон), 40:40 — 5:3. Петтерссон — 7 (Гарлэнд, Хьюз), 58:14 — 5:4.

Вратари: Джерри — Шилов (57:26 — 58:14, 58:36).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 23 (10+8+5) — 29 (10+6+13).

Наши: Малкин (18.45/1/-2) — -.

28 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.