«Питтсбург» победил «Ванкувер», Малкин набрал одно очко
«Питтсбург» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной голевой передачей. 38-летний россиянин набрал 21 (5+16) очко в 24 играх этого сезона.
«Питтсбург» набрал 20 очков в 24 матчах и идет на 14-й строчке в Восточной конференции. «Ванкувер» с 25 очками в 21 игре занимает 6-ю строчку в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Ванкувер» — 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)
Голы: Лизотт — 3 (Ши, О`Коннор), 3:59 — 1:0. Рятю — 2 (Сассон), 8:52 — 1:1. Ракелль — 8 (Раст, Петтерссон), 12:53 — 2:1. Хэйс — 4 (бол., Малкин, Карлссон), 15:14 — 3:1. Раст — 6 (Кросби, Карлссон), 17:41 — 4:1. Раст — 7 (Кросби, Карлссон), 23:40 — 5:1. Сутер — 7 (Хьюз, Гронек), 33:40 — 5:2. Хьюз — 5 (Петтерссон), 40:40 — 5:3. Петтерссон — 7 (Гарлэнд, Хьюз), 58:14 — 5:4.
Вратари: Джерри — Шилов (57:26 — 58:14, 58:36).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 23 (10+8+5) — 29 (10+6+13).
Наши: Малкин (18.45/1/-2) — -.
28 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
|Столичный дивизион
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|15
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|Центральный дивизион
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|В
|П
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|18
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|36
|2
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|8
|32
|3
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|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
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|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
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|22
|7
|15
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|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
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|22
|12
|10
|27
|3
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|21
|11
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|28.11
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|4 : 3
|28.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|0 : 3
|28.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|0 : 1
|28.11
|03:30
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|28.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|4 : 5
|28.11
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|3 : 6
|28.11
|03:30
|
Коламбус – Монреаль
|- : -
|28.11
|03:30
|
Детройт – Калгари
|- : -
|28.11
|03:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 1
|28.11
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|28.11
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
|28.11
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
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