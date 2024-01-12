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Сегодня, 05:57

«Питтсбург» проиграл в овертайме «Ванкуверу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» на своем льду проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. «Кэнакс» одержали четвертую победу подряд.

Шведский форвард канадской команды Элиас Петтерссон забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

«Ванкувер» набрал 59 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 45 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Босер — 26 (Петтерссон, Миллер), 5:44 — 0:1. Босер — 27 (бол., Миллер, Петтерссон), 6:31 — 0:2. Петтерссон — 1 (Харкинс), 16:20 — 1:2. Петтерссон — 21 (Гронек, Миллер), 17:31 — 1:3. Кросби — 23 (Гюнцель, Петтерссон), 26:05 — 2:3. Кросби — 24 (Карлссон, Летанг), 59:31 — 3:3. Петтерссон — 22 (Гронек), 63:05 — 3:4.

Вратари: Неделькович (Джерри, 20:00) — Демко.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (10+10+14+1) — 29 (9+12+5+3).

Наши: Малкин (20.45/3/-1) — Задоров (15.43/1/0), Кузьменко (13.32/3/0), Михеев (17.04/1/-2).

12 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18190 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 41 23 18 51
3 Филадельфия 41 21 20 48
4 Айлендерс 40 18 22 46
5 Нью-Джерси 39 21 18 45
6 Питтсбург 40 20 20 45
7 Вашингтон 39 19 20 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 40 26 14 54
3 Торонто 38 21 17 49
4 Тампа-Бэй 43 21 22 47
5 Детройт 41 20 21 45
6 Монреаль 41 17 24 40
7 Баффало 42 18 24 40
8 Оттава 37 14 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 58
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Аризона 39 20 19 42
6 Сент-Луис 39 20 19 41
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 41 12 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 42 28 14 59
2 Вегас 41 23 18 51
3 Лос-Анджелес 37 20 17 47
4 Эдмонтон 38 22 16 45
5 Сиэтл 41 18 23 45
6 Калгари 41 18 23 41
7 Анахайм 41 14 27 29
8 Сан-Хосе 42 10 32 23
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12.01 03:00
Питтсбург – Ванкувер
 3 : 4 ОТ
12.01 03:00
Монреаль – Сан-Хосе
 2 : 3
12.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
12.01 03:00
Флорида – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Баффало – Оттава
 5 : 3
12.01 03:00
Каролина – Анахайм
 6 : 3
12.01 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 1 : 4
12.01 03:00
Детройт – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
12.01 03:30
Айлендерс – Торонто
 4 : 3 ОТ
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Сент-Луис – Рейнджерс
- : -
12.01 04:00
Виннипег – Чикаго
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Аризона – Калгари
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Никита Кучеров

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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 42 67
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 39 57
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 37 31
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 40 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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