«Питтсбург» выиграл у «Ванкувера» дома, у Малкина две шайбы и две результативных передачи
«Питтсбург» обыграл «Ванкувер» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал дубль и отдал две результативных передачи. Также у хозяев отличились Сидни Кросби, Джейсон Зукер и Рикард Ракелль. У гостей забросили Конор Гарлэнд, Брок Бесер, Куинн Хьюз и Трэвис Дермотт.
«Питтсбург» идет на восьмом месте в таблице Восточной конференции с 48 очками в 40 матчах, «Ванкувер» занимает 12-ю строчку на Западе с 37 очками в 40 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Ванкувер» — 5:4 (3:3, 2:0, 0:1)
Голы: Гарлэнд — 7 (Хьюз, Шенн), 4:46 — 0:1. Бесер — 8 (Хорват, Михеев), 6:40 — 0:2. Хьюз — 2 (Шенн, Петтерссон), 7:05 — 0:3. Малкин — 13 (бол., Смит, Раст), 8:57 — 1:3. Кросби — 21 (Дюмулин, Раст), 14:25 — 2:3. Зукер — 10 (Малкин), 16:30 — 3:3. Малкин — 14 (Зукер), 27:58 — 4:3. Ракелль — 14 (бол., Малкин, Смит), 34:31 — 5:3. Дермотт — 1 (Экман-Ларссон, Бесер), 52:52 — 5:4.
Вратари: Десмит (Токарски, 7:05) — Мартин (58:01).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 36 (20+7+9) — 24 (10+5+9).
Наши: Малкин (20.28/6/+1) — Кузьменко (15.07/1/0), Михеев (15.38/1/0).
11 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|25
|16
|57
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|42
|23
|19
|53
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|42
|22
|20
|47
|7
|Филадельфия
|41
|16
|25
|39
|8
|Коламбус
|40
|12
|28
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|41
|25
|16
|57
|3
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|51
|4
|Баффало
|39
|20
|19
|42
|5
|Детройт
|39
|17
|22
|41
|6
|Флорида
|41
|18
|23
|40
|7
|Оттава
|40
|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|42
|25
|17
|56
|2
|Виннипег
|41
|26
|15
|53
|3
|Миннесота
|40
|22
|18
|48
|4
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|45
|5
|Нэшвилл
|39
|19
|20
|44
|6
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|7
|Аризона
|39
|13
|26
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|44
|24
|20
|54
|3
|Сиэтл
|40
|24
|16
|52
|4
|Калгари
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|42
|21
|21
|45
|6
|Ванкувер
|40
|17
|23
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
|11.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|3 : 4
|11.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 5
|11.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|11.01
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 3 Б
|11.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|6 : 3
|11.01
|03:00
|
Детройт – Виннипег
|7 : 5
|11.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|1 : 2 Б
|11.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 3 ОТ
|11.01
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|11.01
|05:30
|
Колорадо – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|62
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|42
|58
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|39
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|16
|2.28