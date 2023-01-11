«Питтсбург» выиграл у «Ванкувера» дома, у Малкина две шайбы и две результативных передачи

«Питтсбург» обыграл «Ванкувер» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал дубль и отдал две результативных передачи. Также у хозяев отличились Сидни Кросби, Джейсон Зукер и Рикард Ракелль. У гостей забросили Конор Гарлэнд, Брок Бесер, Куинн Хьюз и Трэвис Дермотт.

«Питтсбург» идет на восьмом месте в таблице Восточной конференции с 48 очками в 40 матчах, «Ванкувер» занимает 12-ю строчку на Западе с 37 очками в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Ванкувер» — 5:4 (3:3, 2:0, 0:1)

Голы: Гарлэнд — 7 (Хьюз, Шенн), 4:46 — 0:1. Бесер — 8 (Хорват, Михеев), 6:40 — 0:2. Хьюз — 2 (Шенн, Петтерссон), 7:05 — 0:3. Малкин — 13 (бол., Смит, Раст), 8:57 — 1:3. Кросби — 21 (Дюмулин, Раст), 14:25 — 2:3. Зукер — 10 (Малкин), 16:30 — 3:3. Малкин — 14 (Зукер), 27:58 — 4:3. Ракелль — 14 (бол., Малкин, Смит), 34:31 — 5:3. Дермотт — 1 (Экман-Ларссон, Бесер), 52:52 — 5:4.

Вратари: Десмит (Токарски, 7:05) — Мартин (58:01).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 36 (20+7+9) — 24 (10+5+9).

Наши: Малкин (20.28/6/+1) — Кузьменко (15.07/1/0), Михеев (15.38/1/0).

11 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.